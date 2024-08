FIRENZE – Sono state approvate dalla giunta regionale alcune modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2022, una di natura tecnica e un’altra di natura finanziaria. Tali modifiche sono adesso al vaglio della Commissione europea che dovrebbe approvarle entro settembre.

Con la modifica finanziaria si propone di incrementare di 20 milioni e 370mila euro la dotazione della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Parte di tali risorse andrà ad incrementare la dotazione del bando annualità 2024, consentendo di erogare ai beneficiari una più alta indennità ad ettaro.

La modifica tecnica, invece, riguarda il “Benessere degli animali” (misura 14) per la quale viene esteso il campo di applicazione anche alla filiera degli ovini e caprini da carne che finora non era compresa. Tale modifica sarà applicata al bando annualità 2025, previsto in uscita alla fine del 2024.

