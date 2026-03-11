Tempo lettura: 3 minuti

Mancano esattamente 99 giorni all’esame di maturità. Ieri, 10 marzo, è iniziato il countdown per tutti gli studenti toscani delle scuole superiori. E con questo, anche le tradizioni e le scaramanzie per assicurarsi il migliore dei voti.

Le origini dei “100 giorni”

Ormai quella dei 100 giorni è una tradizione per gli studenti di tutta Italia, e per quanto si possa pensare che la voglia di festeggiare e affrontare insieme il peso di questa prova sia tradizione recente, le sue origini risalgono all’Ottocento torinese: “mach pì cent” (ne mancano cento) era l’espressione dialettale con cui i cadetti dell’Accademia Militare di Torino marcavano i giorni mancanti alla fine del corso. Tradizione che si è poi estesa a tutte le scuole superiori.

La tradizione pisana

A Pisa i 100 giorni sono scanditi da gesti tradizionali e riti scaramantici: gli studenti si ritrovano in piazza dei Miracoli (che anche il nome del simbolo di Pisa possa venire in aiuto?) per il “rito della lucertola”, le 100 firme sulla maglietta e i 100 giri attorno al Battistero.

Se i giri e le firme rappresentano chiaramente i giorni che mancano all’esame (o il voto sperato), quella della lucertola è una tradizione particolarmente affettiva: si tratta di un “saluto” al piccolo rettile in bronzo scolpito sulla porta del Battistero, per attirare un po’ di buoni auspici.

E non sono solo gli studenti pisani a festeggiare in piazza dei Miracoli: moltissimi studenti versiliesi hanno come tappa proprio Pisa per celebrare il countdown alla maturità. E se i viareggini vanno a Pisa, i toscani dell’entroterra di Pistoia, Prato e Lucca fanno tappa a Viareggio.

La spiaggia di Viareggio

E’ proprio la città versiliese l’altra storica meta per i maturandi da tutta la Toscana: gli studenti si ritrovano sulle spiagge del litorale versiliese per affidare al mare le proprie speranze.

E’ infatti tradizione, oltre che a festeggiare in discoteca e in spiaggia, scrivere il voto sperato sul bagnasciuga, e aspettare che le onde se lo portino via. Una tradizione che si estende su tutta la costa toscana, fino alla provincia di Grosseto, dove anche quest’anno, Follonica si conferma una delle mete più scelte dagli studenti toscani.

Ormai è un appuntamento fisso anche quello con ScuolaZoo, che proprio a Viareggio organizza il suo evento per i 100 giorni. La più grande community di studenti in Italia ha infatti scelto proprio il litorale toscano per festeggiare il conto alla rovescia con il dj set in piazza Mazzini, richiamando studenti da tutta la Toscana.

