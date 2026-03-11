Tempo lettura: 3 minuti

VIAREGGIO (LU) – Tre appuntamenti con quattro grandi nomi della musica e della lirica mondiale. La Fondazione Festival Pucciniano, in accordo con il Comune di Viareggio, ha organizzato tre concerti primaverili in ouverture della 72ª edizione del Festival Puccini, che si terrà da luglio a settembre.

Il ciclo “Aspettando Turandot” è dedicato al centenario dell’ultima opera di Giacomo Puccini. I tre appuntamenti, curati dal direttore artistico Angelo Taddeo, sono attesi per il 2 e il 26 aprile e per il 21 maggio, e saranno l’anticipazione del Festival di Puccini che dal 17 luglio al 5 settembre 2026 si terrà al teatro all’aperto di Torre del Lago, con cinque capolavori del repertorio pucciniano: Turandot, Tosca, La bohème, Madama Butterfly e La fanciulla del West.

Per questi tre concerti primaverili la cornice è il Teatro Eden di Viareggio, e i protagonisti sono quattro nomi di fama mondiale: il tenore Vittorio Grigolo con Plácido Domingo, il soprano Jessica Pratt e il tenore Jonathan Tetelman.

I tre concerti di primavera

Il 2 aprile, Plácido Domingo dirigerà l’Orchestra del Festival Puccini, in un concerto omaggio al maestro lucchese, che accompagnerà il canto del tenore Vittorio Grigolo. Il repertorio sarà composto dai più celebri brani del compositore. Un viaggio interpretato da una delle voci italiane più amate nel panorama operistico: Grigolo, che sarà protagonista anche dell’estate di Torre del Lago 2026, con gli stessi titoli che lo hanno visto acclamato lo scorso anno (La bohème e Tosca), ha calcato i palchi di tutto il mondo, dalla Scala fino all’Opéra di Parigi.

L’altro protagonista di eccezione di questa serata sarà, appunto, Plácido Domingo, neo direttore artistico dell’Accademia Pucciniana. Artista attivo da più di 50 anni nell’opera, sarà anche protagonista di Torre del Lago, dove canterà con Maria José Siri.

Secondo appuntamento di primavera domenica 26 aprile: la protagonista sarà il soprano inglese Jessica Pratt, una delle cantanti più amate e tra le massime interpreti internazionali. La sua tecnica e il suo stile l’hanno portata alla fama mondiale, facendole calcare i teatri di tutto il mondo, interpretando i grandi classici della lirica italiana, da Bellini, a Donizetti, a Rossini.

Il soprano si esibirà al Teatro Eden in un recital con pianoforte.

Ultimo concerto giovedì 21 maggio, quando il palco dell’Eden accoglierà il concerto del tenore cileno Jonathan Tetelman. Senza dubbio uno dei protagonisti della nuova generazione, specialmente nel repertorio romantico e verista. Ha già interpretato ed è già stato largamente apprezzato per le sue interpretazioni del repertorio di Puccini, tornerà sul palco ad omaggiare il maestro lucchese con il suo belcanto.

Per info e biglietti puccinifestival.it

I biglietti saranno in vendita anche al botteghino della Fondazione Festival Pucciniano (via delle Torbiere – Torre del Lago).

Il Teatro Eden

Il Teatro Eden è uno spazio culturale storico della città di Viareggio. Negli ultimi anni ha vissuto una rinascita, che lo ha portato ad essere uno dei luoghi più artisticamente vivaci della città versiliese.

La sua dimensione raccolta e il conseguente dialogo che genera tra pubblico e artisti, diventa location prediletta di concerti a grande intensità interpretativa, esattamente come sono quelli che saranno i protagonisti di questo trio primaverile.