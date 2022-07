ROVERETO – C’è chi in estate decide di passare le ferie al mare e chi in montagna, chi fa vacanze intelligenti e chi culturale gastronomiche. Poi c’è una anche chi sceglie di faticare e di viaggiare pedalando.

Una minoranza s’intende ma che ci invita a riflettere anche sul nostro stile di vita, dimostrando con la sua passione, perseveranza, forza d’animo, che un altro mondo è possibile oltre quello che conosciamo e che si possono raggiungere anche i luoghi più sperduti, le mete più esotiche e persino mitiche con la semplice energia delle gambe (e della testa). Milko Gennai è tra questi.

1 di 5

Noi di agenziaimpress lo abbiamo già seguito nelle sue avventurose vacanze in giro durante il suo cammino di Santiago o sulla rotta Londra Istanbul. Questa volta lo seguiremo in un’altra avventura estrema, almeno per noi avventurieri in pantofole. La sua prossima meta è Capo Nord. È partito stamani da Rovereto insieme ad altri 319 appassionati ed eroici ciclisti in quella che è chiamata la “North Cape 4000”. 3800 chilometri attraverso 6 paesi d’Europa per raggiungere la punta estrema di questo emisfero. Al termine di ogni giornata ci manderà immagini e qualche commento.

Seguitelo insieme a noi. E buona avventura!