AREZZO – Maxi sequestro di cocaina da parte della Polizia stradale di Arezzo che nel tratto aretino dell’A1 ha fermato un autocarro con all’interno 476 chili di droga, che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 45 milioni di euro.

Conducente del mezzo arrestato

Il sequestro ieri pomeriggio quando gli agenti hanno controllato un autocarro che viaggiava a zig zag in autostrada, con ben visibile sul cruscotto un lampeggiante giallo, come se il veicolo fosse utilizzato per attività di cantiere. L’autista, un 38enne di origine albanese, incensurato e titolare di due ditte operanti nel settore edilizio, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla notevole quantità.

400 panetti di cocaina purissima

Nel vano di carico del mezzo, che risultava apparentemente stracolmo di attrezzi da muratore, gli agenti hanno scoperto 400 panetti di cocaina purissima, per un peso lordo di 476 chilogrammi. Il sequestro risulta essere il più ingente mai effettuato ad Arezzo. Dato il quantitativo gli inquirenti non escludono che la droga fosse destinata ad un mercato più ampio.