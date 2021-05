BAGNO A RIPOLI – Un tetto condiviso per persone che versano in situazioni di emergenza abitativa. Ma anche un luogo dove attivare percorsi per uscire dal momento di difficoltà, con progetti di autonomia individuali anche di reinserimento nel mondo del lavoro.

Sarà una casa per riacquistare la propria autonomia quella inaugurata all’Antella, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze). L’appartamento, situato nel cuore della frazione in via Simone degli Antelli 18, diventerà il quartier generale per il progetto comunale di social housing ‘Casa Liberi Tutti’, finalizzato a contrastare fenomeni di disagio abitativo, esclusione e marginalità attraverso la co-abitazione solidale. La casa, fresca di ristrutturazione e arredata di nuovo, da oggi in poi potrà accogliere fino a quattro persone alla volta che versano in condizioni di difficoltà.

Sindaco Casini: «Particolare attenzione alle situazioni familiari disagiate»

«Le persone che ci vivranno saranno indicate dai servizi sociali del Comune – ha spiegato il sindaco Francesco Casini -. Nella scelta sarà dedicata particolare attenzione alle situazioni familiari disagiate, come quelle che anche da noi purtroppo con frequenza crescente, complice la crisi economica seguita alla pandemia, presentano molti genitori separati in difficoltà economica che temporaneamente sono privi di alloggio».