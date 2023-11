CAMPI BISENZIO – Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco che hanno portato in salvo le persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni a causa del maltempo. Sono saliti a 554 i vigili del fuoco impegnati negli interventi di soccorso per far fronte ai danni causati in Toscana dall’ondata di maltempo dovuta alla tempesta Ciaran: di questi, si spiega dal comando regionale, 423 arrivano dai comandi toscani, 131 sono giunti in rinforzo da altri comandi d’Italia.