CHIANCIANO TERME – Mettere a disposizione della comunità uno strumento di partecipazione che consenta il coordinamento tra le diverse realtà associative locali e tra Associazioni e Comune, al fine di garantire l’efficacia delle azioni realizzate sul territorio.

Con l’obiettivo di valorizzare attivamente le funzioni di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Associazioni del territorio, l’Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento della Consulta delle Associazioni.

Uno strumento di cui fanno parte 32 Associazioni e che nei giorni scorsi si è riunito nella Sala Consiliare per nominare i propri rappresentanti: Presidente Sergio Luis Inciarte dell’Associazione Fabrica E20 APS, Vice Presidente Michele Fanfano dell’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde ADV, Gruppo di lavoro ambito sociale/sanitario coordinatrice Erena Melesi dell’Associazione Incontriamoci ONLUS, guppo di lavoro ambito culturale coordinatore Massimiliano Marabissi dell’Associazione Circolo Legambiente Terra e Pace APS, Gruppo di lavoro ambito sportivo e del tempo libero coordinatore Guido Bombagli dell’Associazione Mens Sana Scacchi SSD.

“La Consulta delle Associazioni – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli – rappresenta un riferimento fondamentale per la crescita sociale e del tessuto comunitario di Chianciano Terme. Le oltre trenta associazioni presenti nel nostro territorio, con il loro impegno e la loro passione, sono il cuore pulsante della nostra comunità. La Consulta è uno spazio di dialogo e collaborazione che permette di coordinare eventi, sviluppare progetti e valorizzare le energie della società civile”.

“Come Amministrazione – aggiunge l’Assessore ai Rapporti con le Associazioni e gli Enti del terzo settore Alessandra Chiezzi – crediamo fortemente nel valore dell’associazionismo e dell’aggregazione: lavorare insieme alle Associazioni non solo rafforza il tessuto sociale, ma ci consente di promuovere iniziative che rendono Chianciano più viva, accogliente e attrattiva, sia per i residenti che per i turisti. La Consulta è uno strumento di partecipazione attiva, che rende i cittadini protagonisti del nostro percorso verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. A tutte le Associazioni il miglior augurio di buon lavoro”.

La Consulta delle Associazioni esercita le funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale, raccoglie e inoltra proposte per gli ambiti e le materie attinenti all’operato delle Associazioni in sede di programmazione annuale. Può, inoltre, essere consultata sugli atti di programmazione locale e i regolamenti comunali; il parere non è vincolante. E’ consultata nella fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale nelle funzioni attinenti alle materie della Consulta. Promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell’associazionismo.