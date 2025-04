Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME (SI) – Riaprirà al pubblico a partire da giovedì 16 aprile, dopo la procedura di affidamento, il nuovo servizio di informazione e accoglienza turistica I.A.T. in piazza Italia.

Al servizio saranno collegate anche le attività di promozione e promo commercializzazione e la gestione del portale di destinazione turistica vivichiancianoterme.it.

“Si tratta – spiega la Sindaca Grazia Torelli – di una modalità di gestione dell’accoglienza e dell’informazione turistica nella nostra città in discontinuità con il passato e di cui avevamo assolutamente necessità. Chianciano Terme torna ad avere un soggetto professionale incaricato di gestire e coordinare i servizi di promozione e promo commercializzazione, i servizi logistici e tecnici, nel quadro delle funzioni previste dalla Regione Toscana e in stretto raccordo con l’Amministrazione comunale. Un soggetto in grado di fare programmazione e dare quelle risposte di cui la nostra destinazione merita. Un tassello fondamentale e atteso rispetto al quale avevamo preso un impegno e che oggi vede concretizzarsi a supporto del nostro sistema di promozione”.

I servizi richiesti hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio di Chianciano Terme nel suo complesso, predisponendo una serie di azioni mirate all’accoglienza del turista, alla promozione e promo commercializzazione delle proposte con la creazione di pacchetti turistici da realizzarsi in dialogo con gli operatori del territorio in modo inclusivo e non sostitutivo. In particolare, dal nuovo soggetto, saranno gestititi il portale di destinazione turistica e altri servizi per la promozione del territorio.

Il servizio prevede la gestione del servizio di accoglienza e informazione con i seguenti orari di apertura nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre con orario 9:30-13 e 15 -18:30. Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre con orario 9 -13 e 15 -19. L’aggiudicatario collaborerà con l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme, nel dare attuazione alle linee strategiche e di azione che il Comune di Chianciano Terme e la Comunità di ambito turistico Valdichiana senese hanno individuato. Le attività di promozione e di accrescimento della competitività del territorio, si dovranno sviluppare nei seguenti principali servizi: Marketing e relazioni con il marketplace management, proposte turistiche promozionate sul portale www.vivichiancianoterme.it con relativa commercializzazione.

Partecipazione a fiere e workshop di settore, sulla base di una programmazione condivisa con il Comune che tenga conto anche del dialogo con gli operatori turistici presenti sul territorio. Azioni nell’ambito del sistema del M.I.C.E., coordinamento di tavoli attuativi tra stakeholder. Supporto alla crescita del sistema locale e azioni di integrazione settoriale, secondo le linee strategiche indicate dall’Amministrazione con la realizzazione di progetti e strumenti che consentano una fruibilità integrata delle eccellenze culturali, termali, enogastronomiche e ambientali di tutta la destinazione turistica; infine, convogliare verso i canali dell’informazione e quindi della conseguente accoglienza al turista le offerte e le opportunità espresse dalle principali istituzioni culturali ed economiche del territorio di Chianciano Terme.