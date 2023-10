FIRENZE – “Firenze è diventata un inferno dal punto di vista del traffico e dei cantieri. Quello che è accaduto in piazza della Libertà è stato un errore e un imprevisto può anche capitare. Il problema è che, oltre ai cantieri programmati, si deve tenere presente anche le emergenze. E in questa città basta poco per bloccare tutto. Per questo serve un nuovo piano cantieri e una manutenzione più attenta delle strade”.

E’ la richiesta che Azione Ncc, l’associazione di noleggi con conducente, fa al Comune.

“I cantieri della tramvia creano già diverse criticità, ma a quelli ormai siamo un po’ abituati – dicono da Azione Ncc – ma il mix di tramvia, cantieri ‘normali’ e più eventuali emergenze crea davvero un inferno”. “Non faremo come i taxi romani che chiedono soldi in più a corsa come indennità per il traffico – dicono con una battuta da Azione Ncc – ma una pianificazione diversa dei lavori è necessaria”.