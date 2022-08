CARRARA – Sul luogo dell’incidente ci sarebbero tracce di benzina. Almeno secondo quanto sostiene Gianni Musetti, dirigente di Forza Italia della sezione di Massa Carrara.

Ieri sera sono andate a fuoco le due auto che si trovavano nel giardino della villetta, situata a Carrara. L’allarme è stato dato dai vicini, mentre il politico non era in casa. “Le due auto erano state parcheggiate a grande distanza tra di loro – ha spiega Musetti -, e quindi non può essere stato un cortocircuito. Ci sono anche tracce di benzina sia sulle ruote, che dentro l’abitacolo di una delle vetture. Sono molto preoccupato perché in casa c’erano i miei genitori. Ovviamente ho sporto denuncia contro ignoti”.