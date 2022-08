STOCCOLMA – Prosegue il viaggio del nostro Milko Gennai verso Capo Nord. “Abbiamo pernottato in una cascina in campagna, la giornata è andata bene pedalando su saliscendi con un buon dislivello ma proprio per questo siamo arrivati tardi verso le 20.15. L’unico problema è che non c’era cibo nelle vicinanze, l’ultimo supermercato chiudeva alle 21 e così abbiamo mangiato dei panini che ci ha preparato la proprietaria insieme alla colazione per la mattina”.

“Stamattina siamo ripartiti e siccome dovevamo prendere il traghetto alle 8 abbiamo deciso di partire presto, siamo partiti alle 6.15 e siamo arrivati a Stoccolma dove ci siamo imbarcati sul traghetto. Stoccolma è una bella città ma la ciclabile è stata un po’ difficile da leggere. Alle 8 è partita la nave che è tutta piena tra vacanzieri e ciclisti”.