BAGNO VIGNONI – Un focus su migranti con Carmen Lasorella, la condizione dei più fragili con il tema dell’assistenza affrontato con l’ironia di Veronica Pivetti, le città del mondo con Eraldo Affinati e i personaggi che hanno fatto grande la storia del Paese con Ernesto Galli della Loggia.

E poi ancora le celebrazioni dei centenari della morte di Giacomo Puccini con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e Giacomo Matteotti con Riccardo Nencini presidente del gabinetto Vieusseux e il ricordo, indelebile, del campione di ciclismo Marco Pantani a venti anni dalla sua tragica scomparsa con il giornalista sportivo Marco Pastonesi. Ed infine un approfondimento sul tema del presidenzialismo con il costituzionalista e scrittore Michele Ainis.

Sabato 7 e domenica 8 settembre I Colori del libro tornano ad animare Bagno Vignoni, gioiello termale della Val d’Orcia patrimonio Unesco, con la XV edizione dell’unica rassegna toscana interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria. Un evento voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia (Siena), finalista capitale italiana del libro 2023, con il coordinamento di toscanalibri.it che vedrà un’anteprima venerdì 6 settembre con la storia del giornalista Sigfrido Ranucci.

A firmare l’illustrazione, per il secondo anno consecutivo, il vignettista Emilio Giannelli. Tra gli ospiti giornalisti, scrittori, attori, attivisti, storici e personaggi televisivi che, sabato e domenica pomeriggio, si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali.

L’anteprima del Festival sarà affidata al giornalista Sigfrido Ranucci conduttore della trasmissione televisiva d’inchiesta Report venerdì 6 settembre (ore 18 giardino di Piazza del Moretto) che a Bagno Vignoni presenterà il suo ultimo libro “La scelta” (Bompiani), intervistato da Carlo Bartoli Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti e da Michele Taddei vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

In programma anche la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Presente per il terzo anno consecutivo l’Officina degli Stampatori – Associazione culturale Emporium Athestinum con piccole macchine da stampa che permetteranno ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati. E domenica mattina non manca poi l’appuntamento con la Passeggiata letteraria da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni alla scoperta degli Horti Leonini e del giardino contemporaneo insieme a Francesco Mati, Mariella Zoppi e Valentina Pierguidi (per info e prenotazioni +393791789747 -redazione@toscanalibri.it).

Sabato 7 settembre alle 15.30 inaugura il ciclo di incontri Patrizia Turrini che, insieme a Raffaele Rocchi, presenta il suo nuovo lavoro “Celle sul Rigo” (Extempora Edizioni). A seguire, alle 16, il mistero editoriale di Mondadori per l’estate 2024: la presentazione del libro “Ogni storia d’amore è una fine” scritto a quattro mani da Aura Cenni e Lorenzo Donati, due pseudonimi che celano la vera identità degli autori i cui nomi, quando saranno svelati, sono noti al grande pubblico. Alle 16.30 ospite Massimiliano Simari – uno dei creator più seguiti sui social, dove i suoi video sono un fenomeno virale da decine di milioni di visualizzazioni – con “Mino cane fortunato” (Rizzoli), in cui racconta le avventure del suo American Bully Mino e della sua famiglia di duezampe. A seguire, alle 17, Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, con “Muoio per te” (Mondadori) un romanzo che vede come protagonista, a cento anni dalla sua uccisione, Giacomo Matteotti insieme alla moglie Velia e ad altre celebri coppie della politica di quegli anni tormentati e cruciali. Spazio allo sport alle 17.30 con il giornalista Marco Pastonesi che in “Pantani era un Dio” (66thand2nd) ricostruisce la carriera del Pirata a 20 anni dalla morte raccogliendo le testimonianze inedite di chi lo ha frequentato da vicino. Alle 18 Deborah Gambetta, vincitrice del Premio Opera Italiana – Premio Letterario Internazionale Mondello, parlerà del suo romanzo “Incompletezza” (Ponte alle Grazie), in cui l’incontro con la vita e il pensiero di Kurt Gödel, uno dei maggiori matematici della Storia, autore di teoremi fondamentali, rappresenta l’innesco di una vita nuova, l’iniziazione a un universo misterioso e fantastico. Alle 18.30 incontro con Don Andrea Bigalli – referente regionale di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la Toscana – a partire dal suo “Educare alla pace in tempo di guerra” (EMP), mentre alle 19 l’attrice, doppiatrice e scrittrice Veronica Pivetti presenta il suo romanzo “Rosa” (RaiLibri) in cui racconta col sorriso il mondo delle case di riposo e dell’assistenza agli anziani. A chiudere gli incontri del sabato, alle 19.30, la giornalista Carmen Lasorella con “Vera. E gli schiavi del terzo millennio” (Marietti 1820), volume che porta in primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità.

Domenica 10 settembre gli incontri ripartono alle 15.30 con Silvia Calamandrei che presenta l’indagine di Judith Pabian sulla costruzione della memoria contenuta nel testo “Resistenza civile e armata in Val d’Orcia” (Alieno Editrice). A seguire, alle 16, Ugo Sani ripercorre la storia di San Quirico d’Orcia raccolta nel volume “Da San Quirico in Osenna a San Quirico d’Orcia” (Effigi). Si parla poi di sport, alle 16.30, con Massimiliano Bellavista e Paolo Ciampi autori del libro “In fuga. Pedalando attraverso i secoli: Firenze e il Tour de France” (I libri di Mompracem – Betti Editrice), un’insolita guida per chi, curioso o appassionato, vorrà immergersi in questo irripetibile anno sportivo. Spazio alla gastronomia alle 17 con il “cuciniere” Luca Pappagallo, pioniere della rete, uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia con milioni di follower, che dialogherà di piatti della tradizione, cibo e condivisione a partire dal ricettario “La cucina per tutti di Casa Pappagallo” (Vallardi). Alle 17.30 lo scrittore Eraldo Affinati presenta “Le città del mondo” (Gramma Feltrinelli) in cui racconta trecento città del mondo e mescola descrizioni con parti narrative, cercando, attraverso i viaggi e i paesaggi urbani, di penetrare lo spirito del nostro tempo. Un altro momento dedicato allo sport alle 18 con Gianfelice Facchetti che in “Capitani. Miti, esempi, bandiere” (Piemme) raccoglie le storie meno conosciute, gli aneddoti più celebri, le curiosità e i ritratti dei capitani che hanno fatto la storia del calcio. Alle 18.30 protagonista lo storico Ernesto Galli della Loggia, editorialista de Il Corriere della Sera, con “Vite italiane” (Marsilio) in cui riporta alla luce episodi decisivi e trascurati dalla storia che vedono implicati donne e uomini straordinari che, in un passato ormai lontano, si sono impegnati per far valere idee e sogni nei luoghi in cui stavano prendendo forma tempi nuovi. Alle 19 Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, ricorda Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte a partire dal libro “Puccini contro tutti” (UTET): undici racconti, la vita e le opere controcorrente di un genio della modernità. Infine alle 19.30 a chiudere la XV^ edizione della rassegna sarà il costituzionalista e scrittore Michele Ainis con “Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno” (La Nave di Teseo), un saggio lucido, polemico, attuale, sul prossimo terreno di scontro politico che i partiti sono chiamati ad affrontare nell’immediato futuro.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 7 (15.00/22.00) – Domenica 8 (10.00/20.00) settembre 2024. Programma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it YT: toscanalibriit