ROMA – Toscana al decimo posto in Italia tra le regioni in cui la birra è maggiormente apprezzata. Lo rivelano i dati di Google Trends alla vigilia della Giornata internazionale della birra che si celebra il 2 agosto.

Secondo l’analisi al primo posto troviamo la Valle d’Aosta seguita da Sardegna e Veneto. Nelle posizioni dalla quarta all’ottava Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte. Chiudono l’Abruzzo e la Toscana appunto.

La ricorrenza della Giornata Internazionale della Birra è nata nel 2007 negli Stati Uniti e celebrata in tutto il mondo la passione per le produzioni brassicole che continua a crescere con un aumento di fatturato stimato da Forbes a quasi 150 miliardi di dollari entro il 2028.

In Italia l’estate porta con sé un aumento di consumo del 52% e dai dati di Google Trends emerge che la Valle d’Aosta, la Sardegna e il Veneto sono le tre regioni che mostrano il maggior interesse per la birra. “Questa popolarità crescente è una sfida per chi come noi produce birra artigianale a intercettare sempre di più i gusti del pubblico”, spiega Simone Brusadelli mastro birraio di Doppio Malto, birrificio sardo. “In questi ultimi anni gli amanti della birra hanno dimostrato di preferire birre leggere, facili da bere, con un basso grado alcolico” sottolinea Brusadelli Birra sempre protagonista anche sui social, ancora di più durante l’estate.

L’hashtag #beer vanta 2,2 milioni di post su TikTok e oltre 85 milioni su Instagram, mentre il più italiano #birra supera i 122 mila su TikTok e sfiora i 7 milioni su Instagram. La tradizione birraia italiana è storica e tocca tutta la Penisola dal Nord al Sud, senza dimenticare le isole.

