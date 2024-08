ROMA – Italia paese di case vuote e disabitate. Secondo il rapporto Today Abitazioni di Istat riferito al 2021 le case vuote si trovano soprattutto nelle isole e al sud, ma il primato va alla Valle d’Aosta.

Più in generale, in Italia quasi una casa su tre non è occupata (il 27,2%) e ciò avviene nonostante le abitazioni abitate siano aumentate del 6,4% in dieci anni, tra il 2011 e il 2021.

La Lombardia ha la maggiore densità di alloggi: 234,7 per km quadrato, contro la media nazionale di 116,8. Tante le case vecchie: il 56,3% è stata costruita tra il 1961 e il 2000, mentre il 9,5% ha più di cento anni. Liguria, Toscana e Piemonte le regioni con le abitazioni più antiche.

