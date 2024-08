ABBADIA SAN SALVATORE – Al presidio ospedaliero di Abbadia San Salvatore (Siena) “caldo torrido nei reparti e cartoni alle finestre per ripararsi dal sole”. E’ quanto fatto sapere, in una nota, del NurSind.

Il Sindacato delle professioni infermieristiche, per tramite della dirigente sindacale Barbara Fernandez, ha segnalato all’Asl Toscana Sud Est che molti locali, tra i quali l’infermeria della degenza medica e quasi tutti gli ambulatori, sono sprovvisti dell’impianto di condizionamento, si spiega ancora.

“Questa carenza strutturale – precisa il segretario territoriale Danilo Malatesta – rende difficile e poco sicura la permanenza dei colleghi in reparto e sottopone a disagi significativi anche i pazienti, che affollano questi locali così caldi nelle ore di punta per effettuare visite, esami e test da sforzo. Vista l’imminente ristrutturazione di questi locali per l’adeguamento alle norme antincendio, abbiamo chiesto all’Azienda di installare un impianto di condizionamento. Ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta”.

Nei giorni scorsi, fa sapere sempre NurSind, “l’Asl avrebbe dato disposizione per l’acquisto di due condizionatori portatili da destinare agli ambulatori di chirurgia e di cardiologia. In ginecologia, invece, le ostetriche hanno provveduto autonomamente a posizionare tre ventilatori per rendere meno insopportabile l’aria in un ambiente frequentato da donne in avanzato stato di gravidanza. Come se non bastasse in alcuni ambulatori sono state rimosse le persiane, rendendo così impossibile difendersi dai raggi del sole. Non va meglio nei locali adibiti a magazzini dei farmaci in piazzale Michelangelo, dove le temperature sono così elevate da mettere a rischio la corretta conservazione dei medicinali”. “Una situazione paradossale – continua Malatesta – che ha costretto alcuni colleghi a mettere dei cartoni alle finestre per creare un po’ d’ombra. Sappiamo che il presidio di Abbadia San Salvatore in questo momento è oggetto di lavori di ristrutturazione: ci risulta però che tali lavori non prevedano l’installazione di condizionatori. Ci troviamo davanti a una situazione indegna di un paese civile, oltre che irrispettosa del personale che lavora nel presidio e di quanti lo devono frequentare per motivi di salute. Dispiace constatare che situazioni simili sono comuni in tutta l’Asl Toscana Sud Est, a testimonianza di un problema che non è certo limitato a un singolo presidio”.

La precisazione della direzione dell’ospedale. In risposta alla nota della Segreteria territoriale di NurSind, la Direzione dell’ospedale di Abbadia San Salvatore segnala che è stato attivato con urgenza l’acquisto di condizionatori portatili per i locali con le temperature più critiche, cioè quelli dell’ambulatorio di Chirurgia, dell’ambulatorio cardiologico e del Consultorio. Questi spazi sono posti nell’edificio storico dell’ospedale, in via di ristrutturazione. Nella parte più recente, è presente un impianto di condizionamento. Per quanto riguarda il Consultorio, le persiane di legno sono state tolte in quanto pericolanti, e attualmente sono in via di restauro. Non è esclusa la loro sostituzione definitiva.

Sulla segnalazione di alte temperature nei locali in Piazzale Michelangelo, la Direzione della Zona distretto Amiata Senese Valdorcia – Valdichiana Senese ha già dotato tali ambienti di un condizionatore mobile, in attesa dei prossimi lavori di ristrutturazione a seguito dei quali non si esclude una nuova collocazione. Inoltre, si tiene a precisare che i farmaci sensibili sono conservati in apposito frigorifero con registratore temperature e allarme per malfunzionamenti. Saranno prese comunque, in accordo con la farmacia di Nottola, tutte le precauzioni del caso.