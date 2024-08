FIRENZE – Un impegno per lo stop ai licenziamenti annunciati e accoglimento della proposta arrivata dalle sigle sindacali per un percorso di reinternalizzazione dei servizi.

L’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini accoglie le proposte sindacali di stoppare i tagli al Cup e al front office nella Asl Toscana Sud-Est.

A spiegarlo è la Cisl Toscana facendo riferimento all’incontro svoltosi ieri tra le organizzazioni sindacali confederali, congiuntamente a Fp e Fisascat, Bezzini e il direttore sanità della Regione Federico Gelli. “Grazie al tavolo – spiega il sindacato – è stato possibile fermare i tagli annunciati dalla Asl Sud Est, che aveva espresso la volontà di licenziare il 20% dei lavoratori, e allo stesso tempo è stata accolta la proposta di andare verso una reinternalizzazione dei servizi, come opportunità di riportare nella sfera pubblica attività per tanti anni appaltate all’esterno. La Regione si è di fatto impegnata nell’istituzione di una cabina di regia regionale per confrontarsi sulle prospettive della sanità Toscana”. “Riteniamo positivo questo significativo risultato”, commenta Mattia Pirulli, reggente Usr Cisl Toscana.

