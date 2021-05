LIVORNO – Il 5 maggio a Livorno sarà per sempre il 5e5day. L’idea nasce dal celebre panino farcito con torta di ceci, 5e5, appunto, alimento da street food che sarà al centro dell’attenzione fino al 9 maggio, grazie all’Associazione Tortai Livornesi che ha deciso di realizzare un evento annuale che possa soprattutto avvicinare i giovanissimi ad assaggiare ed apprezzare il 5e5

Per i nativi digitali prezzi bassi e una sfida su Instagram a colpi di selfie

«Ai livornesi può sembrare impossibile – afferma Fabio Forti il presidente dell’Associazione Tortai nata in seno alla CNA – ma la fascia degli under 15 non mangia il 5e5, prediligendo cibi più industriali o fast food lontani dalla tipicità labronica, se non addirittura italiana. Da qui l’idea di invogliare soprattutto i nativi digitali non solo con il prezzo ma lanciando una challenge, cioè una sfida su Instagram a colpi di selfie dal tortaio con il 5e5 e l’hashtag #5e5day; i primi 25 post che avranno avuto più like saranno premiati con buoni per doppio 5e5 e spuma».

Per le scuole percorsi di conoscenza delle qualità nutrizionali del 5e5 e della torta

«Non sarà l’unica iniziativa dedicata ai giovanissimi – aggiunge la coordinatrice di Cna Alimentare Valentina Bonaldi – perché appena sarà possibile per le scuole riprendere le attività in esterna, le coinvolgeremo in percorsi di conoscenza delle qualità nutrizionali del 5e5 e della torta. Oltre ad essere vegetariano, nella sua variante con la schiacciatina (quindi senza l’uso di strutto) è anche un alimento “interreligioso” e vegano. Purtroppo al momento nei tortai non è invece certificabile come gluten free. Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare a fare l’evento in presenza che avevamo organizzato, perché lo stato di emergenza pandemico si è prolungato oltre il tempo sperato: ma non abbiamo mollato virando gli sforzi sull’evento digitale. Il momento per il settore della ristorazione è veramente difficile ed abbiamo voluto comunque accendere i riflettori su questi protagonisti della tradizione labronica».

Regolamento Challenge #5e5day

Acquista dal 5 al 9 maggio 2021 un 5e5 presso uno dei tortai aderenti all’Associazione Tortai livornesi, sfruttando la speciale promozione 5e5+spuma a 2 euro

Scattati un selfie con il tuo 5e5 dentro o fuori il tortaio (che deve essere riconoscibile dalla foto)

Pubblica la foto su Instagram come post (no la storia) inserendo l’hashtag #5e5day entro e non oltre le ore 15 del 10/5/2021

I 25 post che avranno ottenuto più like saranno premiati da CNA Livorno con un buono per due 5e5 e due bicchieri di spuma da gustare presso uno dei tortai dell’Associazione.

In caso di parità di like vincerà il post pubblicato prima in ordine di tempo

Promozione 5e5day

In occasione dell’evento 5e5day dal 5 al 9 maggio 2021 presso i tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi sarà possibile acquistare un 5e5 classico (schiacciatina o francesino) ed un bicchiere di spuma al prezzo speciale di 2 euro. La promozione si intende solo per gli acquisti fatti direttamente presso le botteghe dei tortai e non tramite consegna a domicilio. E’ esclusa dalla promozione ogni altra variante del 5e5, la torta acquistata sfusa ed ogni altro tipo di bevanda o di alimento che saranno quindi acquistabili a prezzo pieno.