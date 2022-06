LIVORNO – La comunità LGBTQIA+* toscana e non solo, torna nelle strade e nelle piazze con “Fuori e sempre controvento” per far sentire il proprio grido di ribellione e lotta.

Sabato 18 giugno in piazza della Repubblica a Livorno si svolgerà il Toscana Pride 2022. Tra i temi al centro degli interventi la mancata approvazione della legge che promuoveva misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità (DDL Zan) e l’escalation di odio e di violenza a cui abbiamo assistito in Europa con le disposizioni approvate dai governi della Polonia, Ungheria, Lituania e Bulgaria a cui si somma la grave situazione determinata dalla guerra in Ucraina dove le leggi marziali impediscono alle persone transgender con documenti non conformi alla propria identità di genere di lasciare il Paese.

Dopo l’intervento del Portavoce del Comitato Toscana Pride Luca Dieci che metterà a fuoco le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+*, sono previsti gli interventi dei partner dell’evento: Fabrizio Zannotti Segretario Generale della CGIL di Livorno, Marco Solimano Presidente di Arci Livorno, Francesco Cantini Direttore operativo della Pubblica assistenza di Livorno e UISP Toscana.

Subito dopo salirà sul palco Yuri Guaiana Senior Campaigns Manager di All Out che parlerà della difficile condizione delle persone LGBTQIA+* nell’Est Europa. Seguiranno poi tre approfondimenti con registri narrativi diversi: si va dalla riflessione politica alla stand-up comedy sui temi al centro del disegno di legge il cui affossamento è stato vergognosamente applaudito da buona parte della classe politica presente in aula e cioè cioè la lotta all’omo-lesbo-bi-trans-inter-a-fobia, alla misoginia e all’abilismo. Dei pregiudizi abilisti e delle discriminazioni che uniscono le persone LGBTQIA+* e le persone con disabilità parlerà Fabrizio Torsi Presidente dell’Associazione Paraplegici Livorno. Seguiranno gli interventi di Eleonora Zacchi attrice, regista e drammaturga che porterà sul palco del Toscana Pride un piccolo estratto dello spettacolo “Questione di genere”, commedia brillante che nel 2021 ha ottenuto il premio “Drammaturgia Brillante Silvano Ambrogi – giuria popolare”. Passando da citazioni di filosofi e pensatori che, da tempi lontani, hanno segnato la discriminazione di genere, sarà Beatrice la “donna di Dante” a parlare, reclamando la necessità di rispetto e di propria affermazione; e di Fabrizio Corucci, attore, cantante lirico e performer che nel suo intervento parlerà di inclusione e di lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans*, intersex, queer e asessuali. Ad oggi sono oltre 70 i patrocini arrivati a partire da quello della Regione Toscana e del Comune di Livorno, oltre 100 le adesioni e più di 50 gli esercenti – tra albergatori e commercianti – che hanno aderito all’evento esibendo l’adesivo sulle vetrine delle proprie strutture.

La parata partirà da Piazza della Repubblica con ritrovo alle ore 16.00 e partenza alle 17.00. Il corteo si snoderà per le strade del centro percorrendo: Viale degli avvalorati (direzione mare), Piazza del Municipio, Via Cogorano, Via Grande (direzione mare), Via Cialdini, Scali Novi Lena, Via d’Alesio, Piazza Orlando e Viale Italia (fino all’incrocio con via Forte dei Cavalleggeri) con arrivo in Terrazza Mascagni. Quest’anno è previsto un lungo corteo animato da 9 carri di cui 6 delle associazioni del Comitato: Agedo, Arcigay Livorno, Arcigay Firenze “Altre Sponde” Ireos comunità queer autogestita, Arcigay Arezzo-Chimera Arcobaleno e l’immancabile trenino delle Famiglie Arcobaleno; e 3 di altre realtà: Sinistra per l’Integrazione e le culture, Pride Park Firenze e Nido d’Amore. Le altre realtà associative che saranno presenti in corteo sono: ALCAT Livorno – club alcologici territoriali, UISP Toscana, CGIL, Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, UAAR Toscana e UDU e Rete studenti medi.

Percorrere viale Carducci direzione piazza della Repubblica circa 1 chilometro oppure con i mezzi pubblici LAB blu e LAM rossa (passaggi ogni 3,5 minuti).

I parcheggi che vi consigliamo sono quelli gratuiti di via Masi, Centro commerciale Fonti del Corallo Via Graziani e Palamodigliani che si trovano nella zona retrostante la stazione. Sia per chi viene dalla strada Fi-pi-li che per chi viene dall’autostrada: si possono raggiungere i parcheggi percorrendo la Variante Aurelia (Ss1) e uscendo a Porta a Terra. Il nome dell’uscita è identico per chi viene da Sud. Per chi volesse parcheggiare a pagamento è possibile utilizzare quelli in zona Porto e S.T.P. zona Mercatino Americano Via della Cinta Esterna (0,40 euro all’ora) (impostabili direttamente sulle app di navigazione). Si può raggiungere piazza della Repubblica attraverso il sottopasso della stazione: arrivando in piazza Dante si può.

È possibile arrivare direttamente nella zona del concentramento in piazza della Repubblica fino e non oltre le 15.30. Una volta che il mezzo scaricherà i passeggeri, potrà proseguire per arrivare sul viale Italia, nella zona della Baracchina Bianca da dove potranno ripartire con i passeggeri a fine manifestazione.

I mezzi che prenderanno parte alla parata potranno arrivare entro e non oltre le ore 16. I carri dovranno posizionarsi nella zona interna della piazza a cavallo del marciapiede in modo da tenere aperta il più possibile la corsia esterna e permetter il deflusso delle auto da via Grande e verso piazza Garibaldi. La piazza verrà chiusa completamente pochi minuti prima della partenza.