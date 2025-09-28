Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Mancano poche ore al derby tra nerazzurri e viola e già si sono registrati dei tafferugli a Pisa. Nel quartiere di Pratale, intorno alle 9.30, un nutrito gruppo di circa 200 ultras fiorentini è venuto a contatto con alcuni tifosi pisani.

Dopo i primi cori e fumogeni, la situazione è rapidamente degenerata e a quanto riferiscono le forze dell’ordine sarebbero state esplose tre bombe carta e vi sarebbero stati alcuni tafferugli che, fortunatamente, non sembrano aver causato feriti.

Dopo diversi minuti, la calma è tornata grazie al reparto mobile della polizia.

Il fischio d’inizio del derby toscano è alle 15 all’Arena Garibaldi, e in città la guardia resta alta.