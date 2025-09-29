Tempo lettura: < 1 minuto

CITTA’ DEL VATICANO – Papa Leone XIV, ha chiamato don Marco Billeri, presbitero della chiesa di San Miniato, in provincia di Pisa, come suo secondo segretario personale.

È quanto ha annunciato il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, raccontando della telefonata avuta con il Pontefice mercoledì scorso, il quale ha chiesto la disponibilità del parroco a partire alla volta del Vaticano.

“Per la nostra Diocesi – racconta il vescovo – è un grande dono: pensare che un prete suo figlio possa sostenere così da vicino la missione di Pietro è qualcosa di inimmaginabile. D’impeto gli ho detto: ‘Grazie, Santo Padre’. Certo, ho provato gioia e vertigine, pensando che don Marco da ora sarà nel cuore della Chiesa di Cristo, anche se questo implica per me rinunciare a un amico e a un collaboratore inestimabile”.

Don Marco, dopo l’Ordinazione nel 2016, ha proseguito gli studi a Roma, ottenendo il Dottorato in Diritto Canonico. Nominato Giudice del Tribunale Ecclesiastico della Toscana e Difensore del Vincolo del Tribunale Diocesano di San Miniato e quello di Volterra, era anche Cerimoniere Vescovile e segretario del Consiglio Presbiterale. Finora viceparroco della Parrocchia dei SS. Stefano e Martino a San Miniato Basso, dovrà adesso affrontare una nuova tappa della sua vocazione, al servizio del Vicario di Cristo.