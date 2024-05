PRATO – A Prato nasce un nuovo bosco in mezzo alle case grazie alla collaborazione tra mondo dell’arte e Stefano Mancuso. Dopo la messa a dimora del primo albero il 4 ottobre scorso, altre 150 piante tra caducifoglie e sempreverdi e più di 400 arbusti sono stati piantati su un’area di 7.500 metri quadrati nel quartiere di Tobbiana Allende.

Tutte le piante sono state scelte dal professore Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti al mondo, sulla base della provenienza da parti diverse del mondo e oggi parte del panorama visivo nel nostro paese, sono stati collocati nel parco adiacente alle case di edilizia residenziale pubblica di Tobbiana Allende: una superficie di 7.500 metri quadrati pensata per creare, in un’area particolarmente soggetta a inquinamento, un polmone verde che restituisca lo spazio pubblico e il contatto con la natura alla collettività, assorba 3.000 kg di CO₂ all’anno e abbatta le polveri sottili dovute all’intenso traffico della zona. Le giovani piante sono state dunque collocate in quella che era una zona poco valorizzata ma che, grazie a questo progetto, diventerà alberata ed è stata bonificata, tornando ad essere fruibile non solo dagli abitanti della zona ma da tutta la comunità.

È il Bosco delle Neofite, esito del progetto Arte per la Riforestazione – parte di Le Città del Futuro – ideato da Mario Cristiani, presidente dell’associazione Arte Continua, commissionato al professor Stefano Mancuso e al PNAT (Project Nature), società spin-off dell’Università di Firenze, e organizzato da associazione Arte Continua in collaborazione con il Comune di Prato. L’intervento si inserisce nel percorso di forestazione della città Prato Forest City ed è un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato.

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.30, alla presenza di Mario Cristiani e Stefano Mancuso, del giornalista Nicolas Ballario, del Sindaco Matteo Biffoni, dell’assessore all’urbanistica del Comune di Prato Valerio Barberis e di padre Fabio Baggio, direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si‘ del Vaticano, che donerà al bosco un ulivo proveniente dai Giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo dove si sta realizzando il progetto Borgo Laudato Si’ – viene ufficialmente inaugurato e aperto al pubblico quello che sarà il Bosco delle Neofite.

Nella stessa giornata, alle 20.30, il ristorante Myo di Angiolo Barni ed Elena Paci, in viale della Repubblica 277 a Prato, ospita una cena di raccolta fondi alla presenza di artisti e personalità del mondo della cultura nazionale e internazionale, a sostegno del progetto e per lo sviluppo di un programma di didattica dell’arte e delle piante all’interno del parco (per info e prenotazioni: rsvp@artecontinua.org). In occasione della serata si terrà un’asta di beneficenza in collaborazione con Farsetti Arte in cui verranno proposte opere della serie Arte x Vino =Acqua, ma anche lavori di Leandro Erlich, Cildo Meireles, Nari Ward, Sislej Xhafa, Carsten Höller e altri artisti.

Associazione Arte Continua da 34 anni è impegnata ad offrire regolarmente iniziative di arte pubblica che coinvolgono artisti della comunità internazionale dell’arte, non concentrate solo nelle grandi città ma diffuse sul territorio. Associazione Arte Continua è un ente non profit che, grazie all!aiuto di donazioni e sponsorizzazioni di privati ed aziende, riesce a realizzare attività di arte pubblica, innescando processi di sviluppo locale e creando connessioni sociali e culturali. Il motore dell’Associazione è il tentativo di creare, sia nei piccoli borghi che nelle città, sempre in collaborazione con le comunità locali e le istituzioni, un punto di equilibrio tra città e campagne e produrre nuovi legami fra arte, architettura e paesaggio, restituendo all!arte un ruolo centrale nella costruzione delle città e del territorio, nel rispetto delle specificità. Associazione Arte Continua è impegnata nella realizzazione di diversi progetti che coinvolgono l!arte contemporanea come motore per il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali.