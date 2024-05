PISA – La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa in azione in Casentino. Al via le attività dello Spoke 10 del progetto Pnrr The – Tuscany health ecosystem.

La prima azione è rispondere al questionario online rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio e che offre l’opportunità di condividere le proprie esperienze della vita in questo territorio, in maniera agevole e diretta. Si tratta di un ‘Osservatorio della popolazione’ per progettare e attivare interventi e iniziative capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Il questionario online è semplice e accessibile e raccoglie i giudizi dei cittadini su temi cruciali come la qualità della vita, i servizi socio-sanitari, le infrastrutture e i trasporti, la connettività Internet, i servizi offerti dalle associazioni del terzo settore. Per i ricercatori della Sant’Anna “è un’importante occasione di ascolto e di costruzione condivisa del futuro delle comunità locali ed è quindi fondamentale il contributo del maggior numero di cittadini possibile”.

Per promuovere la partecipazione, sarà predisposta una campagna informativa in collaborazione con le amministrazioni locali, l’Asl Toscana sud est e le istituzioni del terzo settore. L”Osservatorio della popolazione’ sta già pianificando l’estensione dell’indagine all’Isola d’Elba.