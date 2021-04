REGGELLO – A Reggello (Firenze) la prenotazione del vaccino anti Covid si fa in biblioteca. E’ il nuovo servizio attivo da oggi al 7 maggio per aiutare i cittadini, che hanno i requisiti per la vaccinazione, che non dispongono di un computer o della connessione internet.

Gli orari del servizio

Il servizio, spiega una nota, è disponibile il martedì e venerdì dalle 9 alle 12, e il mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 17. Per portare avanti la prenotazione è importante presentarsi muniti di telefono cellulare, tessera sanitaria e, per le categorie fragili, esenzione sanitaria in possesso. Al fine di agevolare gli spostamenti dalle frazioni si può utilizzare il servizio ‘Prenotalbus’ prenotando la corsa al numero verde gratuito 800335850.

Sindaco reggente Giunti: «Vicini alle persone che potrebbero avere difficoltà ad accedere agli strumenti informatici»

«A Reggello oltre ad essere pronti con un Hub vaccinale, abbiamo pensato di essere vicini anche alle persone che potrebbero avere difficoltà ad accedere agli strumenti informatici per prenotare i vaccini – spiega il sindaco reggente Piero Giunti -. Grazie all’Auser che si è resa disponibile per gestire questo progetto per aiutare specialmente gli anziani o le persone meno avvezze a utilizzare il portale Web della Regione Toscana. Il servizio di Prenotalbus offerto da ColBus aiuterà chi ha difficoltà a muoversi dalle frazioni per arrivare alla biblioteca comunale nel capoluogo”.