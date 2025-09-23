Tempo lettura: 3 minuti

SANSEPOLCRO – Nasce a Sansepolcro B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane”, manifestazione enogastronomica promossa dal Comune di Sansepolcro (Arezzo), in collaborazione con il sommelier Luca Gardini.

Lappuntamento, in programma il 25 e 26 ottobre 2025, si propone di celebrare il grande vino italiano con un format dinamico che unisce sotto lo stesso segno cultura, tradizione e buongusto italiani.

Sansepolcro, crocevia tra Toscana, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, si trasformerà per un intero weekend nella capitale del buon bere, ospitando nel centro storico e negli spazi del Borgo Palace Hotel, dozzine di cantine italiane selezionate per qualità e rappresentatività. 

Sarà la prima edizione di questa ambiziosa manifestazione, che porterà in Valtiberina un parterre di mostri sacri del vino da tutto lo stivale, da Burlotto a Mascarello, toccando le vette altoatesine con Tramin, attraversando il centro-sud con Sassicaia, Tenuta San Guido, proseguendo fino a Villa Bucci Marisa Cuomo. Sono alcuni nomi delle celebri cantine che calcheranno la scena, capaci di incarnare la storia e leccellenza della viticoltura italiana. Accanto a queste icone incontrastate, B.E.V.I., punterà i riflettori sui territori e sulle realtà vinicole emergenti che si stanno già distinguendo per qualità e innovazione, come Fattoria di Grignano – Chianti Rufina D.O.C.G., Società Agricola Aliotti – Valtiberina, Podere della Civettaja – Casentino, Baldetti Winery con Consulente Enologica – Cortona D.O.C..

Una nuova generazione di produttori che rappresenta il futuro del settore e che, insieme ai grandi nomi, contribuirà a rendere levento un vero e proprio viaggio nel presente e nel domani della viticoltura italiana. Borgo Sansepolcro, luogo simbolo della cultura e dellarte rinascimentale, culla di grandi artisti e scienziati come Piero della Francesca e Fra‘ Luca Pacioli, rappresenta per vocazione il crocevia ideale per accogliere una simile kermesse ed esprimerne una lettura più profonda ispirata dal suo passato storico unico al mondo. 

Il programma. Il via allatteso evento sarà sabato 25 ottobre, nel cuore del centro storico del Borgo, con la conferenza inaugurale al  Palazzo delle Laudi, sede comunale, seguita da un corteo degli Sbandieratori e Balestrieri biturgensi, e dal brindisi collettivo in Piazza Torre di Berta che ne sancirà ufficialmente linizio. Nel pomeriggio, lEx Chiesa di Santa Chiara ospiterà la prima masterclassVini del cuore Sommeliers A.I.S.”, guidata dai professionisti dellAssociazione Italiana Sommelier, che racconteranno al pubblico le loro etichette più amate. Durante tutta la giornata sarà possibile vivere lAnteprima B.E.V.I., con aperture straordinarie dei musei e dei siti storici, percorsi enogastronomici, di arte ed artigiani, a cura dei commercianti del centro storico, raccolti sotto linsegna Mangia & B.E.V.I.”. La serata si concluderà con un grande convivio: nel chiostro della Chiesa di San Francesco andrà in scena il B.E.V.I. Cocktail Party“, cena di benvenuto con jazz jam session e dj set, riservata a espositori, sponsor ed ospiti.

Domenica 26 ottobre sarà la giornata cult, interamente dedicata al B.E.V.I. Grand Tasting 2025: nelle sale del Borgo Palace Hotel, dalle 12 alle 20, tutti gli appassionati potranno degustare i vini delle cantine presenti esplorando un imperdibile e ricco percorso sensoriale che parlerà di territori e stili unici.

Masterclass esclusive. Grande attesa per le due prestigiose masterclass firmate da Luca Gardini: la prima, in programma alle ore 11, sarà dedicata a Le Tre B: Barolo, Brunello e Barbaresco“, una degustazione guidata attraverso vitigni e vini simbolo del nostro paese; la seconda, alle ore 20, avrà come tema I grandi vini Supertuscan“, e sarà unoccasione straordinaria per scoprire da vicino alcune delle etichette più blasonate e apprezzate al mondo. 

Entrambe le degustazioni sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Non mancheranno ulteriori esperienze di gusto: infatti, il ristorante Borghetto” interno allhotel, ospiterà eccezionalmente la brigata dello stellato Pipero Roma, che proporrà per tutta la giornata uno show cooking dedicato alla sua celebre pasta alla carbonara” ed altri classici capitolini.

Con B.E.V.I. 2025, Sansepolcro si rilancia come città di cultura e accoglienza, capace di unire nobilmente attraverso il vino, appassionati, professionisti, amanti della storia e dellarte.

INFO E PRENOTAZIONI: I biglietti di ingresso di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane” potranno essere acquistati nei giorni dell’evento e sul circuito TicketOne a questo link:  https://www.ticketone.it/eventseries/bevi-2025-3985531/

