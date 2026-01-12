Tempo lettura: < 1 minuto

In Italia mancano specifiche figure professionali. E questo lo sappiamo. Tra le tante, c’è carenza di falegnami, in grado di lavorare in proprio e in realtà dove la lavorazione del legno è ancora centrale.

Le possibilità occupazionali infatti sono legate ai laboratori artigiani, al settore dell’arredamento e ai cantieri nautici.

Per questo è stato organizzato per l’anno scolastico 2026/2027 il corso gratuito triennale di istruzione e formazione professionale “Professione Legno”, dedicato ai giovani trai 14 e i 18 anni che cercano una strada alternativa al percorso di studi tradizionale.

Giunto alla sua quinta edizione, il corso prevede la partecipazione di 15 giovani in uscita dalle scuole medie. Martedì 13 gennaio, Open Day a Pisa, località Ospedaletto, presso l’agenzia formativa Aforisma (Polo Archimede, via Squartini 16).

Il programma del corso triennale

Presso il laboratorio di falegnameria, gli interessati potranno assistere a una lezione, visitare gli spazi e parlare con i docenti e con gli alunni. Valido per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, nei tre anni di corso si alternano insegnamenti teorici in classe, laboratori specifici e dal secondo anno stage da svolgere all'interno di falegnamerie, aziende artigianali e industriali di arredo "su misura", cantieristica navale.

Iscrizioni sulla piattaforma “Unica” sezione “Orientamento” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.