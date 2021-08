“Un evento necessario in questo periodo cruciale per la sicurezza del lavoro – ha aggiunto Giannetto Marchettini presidente Cassa Edile Siena – In edilizia, la ripresa attira lavoratori dai settori in crisi che, però, per formazione, capacità e quindi sicurezza, potrebbero non rispondere ai requisiti necessari. Per questo occorrono percorsi formativi e molta attenzione”. Un fenomeno che ha stimolato la prima edizione del focus promosso da CANTIEREPRO.com in collaborazione con Inl, Anmil, Comune di Siena, Santa Chiara Lab, Ance Siena, Cassa Edile-Scuola Edile- Sicuredil Siena, altre Associazioni.