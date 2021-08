SIENA – “Otto ragazzi afghani hanno manifestato la volontà di iscriversi all’Università di Siena ma sono bloccati nel loro paese e ci siamo attivati con il Ministero degli Esteri per provare a portarli in Italia”.

E’ quanto afferma il rettore dell’ateneo senese Francesco Frati che sottolinea: “tra loro c’è anche una ragazza e stiamo facendo il tutto con la dovuta cautela per evitare possibili ritorsioni”. I giovani avrebbero manifestato la volontà d’iscriversi all’ateneo senese tramite il portale Universitaly e tramite mail dirette.

“Ci siamo già attivati con il dsu, il Comune e con la presidente del Gruppo Stampa Senese Giovanna Romano per fornire a loro assistenza una volta giunti a Siena nella speranza che il Ministero riesca ad inserirli nella lista di persone da far arrivare in Italia” ha detto Frati che ha poi concluso: “abbiamo 4 studenti afghani già iscritti, li ho contattati personalmente e sono in Italia”.