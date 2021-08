SIENA – “A tutti i fascisti, postfascisti, neofascisti, criptofascisti, filofascisti che oggi, come ogni giorno da una settimana, urlano “dimissioni”, rispondo: no. Fatevene una ragione, avete perso: e la #Costituzione antifascista protegge le opinioni e l’autonomia delle università”.

Così in un tweet il futuro rettore dell’Università Per Stranieri di Siena Tomaso Montanari risponde a chi nei giorni scorsi ha richiesto le dimissioni

Una richiesta pervenuta da numerosi esponenti di centrodestra ma non solo a seguito di alcune frasi dello stesso Montanari in merito alle foibe. In difesa del professore il rettore uscente dell’Unistrasi.