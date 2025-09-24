Tempo lettura: 2 minuti

SOVICILLE (SI) – A partire dallo scorso primo settembre sono riprese prima le attività educative nei due nidi d’infanzia comunali L’Arcobaleno e Pollicino e poi, dalla metà del mese, quelle scolastiche nei cinque plessi statali dell’Istituto Comprensivo Ambrogio Lorenzetti: le scuole dell’infanzia Walt Disney e La Girandola, le primarie Gianni Rodari e Baldassarre Peruzzi e la secondaria di primo grado Ambrogio Lorenzetti.

Sono circa 850 i ragazzi iscritti nelle sette strutture del territorio comunale di Sovicille ai quali l’Amministrazione porge un caloroso saluto ed augura un buon anno. Come avvenuto nel passato, l’impegno nel settore è ampiamente mantenuto anche quest’anno e le politiche per il diritto allo studio sono garantite appieno a tutti i minori. Oltre a consentire la frequenza gratuita nei nidi per la quasi totalità degli iscritti grazie alle sovvenzioni statali e regionali, il Comune assicura servizi accessori fondamentali per tante famiglie: l’accoglienza scolastica, la refezione (colazione, pranzo e merenda) ed il trasporto scolastico a tutti gli studenti.

Accanto al consolidato servizio di ristorazione scolastica, che prevede la somministrazione di cibi sani, locali e biologici, protagonista è il rinnovato servizio di trasporto scolastico comunale che ha visto quest’anno un incremento di oltre il 15% di alunni che usufruiscono dello scuolabus rispetto all’anno precedente. Questo avviene in un periodo in cui, purtroppo, la popolazione scolastica sta diminuendo progressivamente anche in questo territorio. Ad essere premiati sono stati i recenti investimenti sia in mezzi – recentemente sono stati acquistati due nuovi scuolabus – che di personale dipendente – sono stati assunti due nuovi autisti scuolabus. L’Amministrazione ringrazia tutto il personale del settore persona e società anche per l’impegno profuso durante i mesi scorsi, sia per la gestione delle molteplici attività estive rivolte ai ragazzi che per gli interventi di sistemazione degli edifici scolastici.

