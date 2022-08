VOLTERRA – Un tuffo nel passato, quello di AD 1398, storica festa medioevale di Volterra, che vede anche la possibilità di un ulteriore salto con la macchina del tempo, ai vecchi mestieri.

A farsi interprete di questa possibilità, attraverso la promozione di laboratori per bambini, è la Contrada di Sant’Agnolo, che ha organizzato, per domenica 21 agosto, dei veri e propri laboratori ad uso di grandi e piccoli, in modo da poter permettere loro di cimentarsi con l’arte della lavorazione della lana. Dalle 15 alle 17, grazie alle maestre della Contrada, sarà infatti possibile imparare i rudimenti della tessitura, con strumenti verosimilmente sovrapponibili a quelli realmente usati nel Medioevo.

Fra boccoli e gomitoli di lana, nello splendido contesto del Parco Fiumi, alla postazione tredici, sarà così possibile imparare a realizzare braccialetti, cordoncini o cordoni intrecciati all’uncinetto, utilizzando come materia prima la lana. Una sorta di tavoletta di legno, ricavata da un albero a piccolo fusto, con otto tacchette, sette fili ed un foro centrale da cui poi viene fuori il cordoncino in lana, darà così l’emozione, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi che si vorranno divertire in questa esperienza, di realizzare qualcosa con le proprie mani. Una possibilità sempre più rara, in un mondo, come quello occidentale, in cui l’omologazione dilagante e la scomparsa delle abilità pratiche, è ormai una costante con cui dover fare i conti.