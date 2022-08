FIRENZE – Due morti e danni ingenti su tutto il territorio regionale. Impossibile per Eugenio Giani restare a guardare di fronte all’imperversare della perturbazione che si è abbattuta sulla Toscana.

“Le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi con feriti e un decesso – aveva affermato il governatore toscano. Per questo ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d’emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale. Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile nazionale per unire tutte le forze nell’aiutare le popolazioni colpite”.

L’iter è stato completato e Giani ha firmato lo stato di emergenza per sei mesi. Contempla sia i danni odierni che quelli di Ferragosto. Dal provvedimento sono interessate tutte le Province toscane , ovvero Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto, e la Città metropolitana di Firenze.