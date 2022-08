FIRENZE – Alla fine le liste del M5s sono state pubblicate. In Toscana i candidati per i collegi proporzionali sono 16: 12 per la Camera e 4 per il Senato.

Presente come capolista sia nel collegio 1 (Massa, Lucca, Pistoia, Prato e Mugello) che nel collegio 2 (Siena, Arezzo, Grosseto e Livorno) Riccardo Ricciardi, vicepresidente della formazione pentastellata. Nel 3 (Firenze e Pisa), l’ex consigliere regionale Andrea Quartini. Nel 2 presente come terzo in lista Luca Migliorino, deputato uscente e senese d’adozione, che è risultato il più votato alle parlamentarie per la Camera in Toscana, con 666 preferenze. Al secondo posto del listino, Stella Sorgente, consigliere comunale a Livorno. Nell’1 dietro Ricciardi c’è Chiara Bartalini, storica attivista di Prato, mentre nel 3 la fiorentina Francesca Censini.

Per quanto riguarda il Senato, il M5s si presenta solo nel collegio che comprende tutto il territorio regionale. Capolista Ettore Licheri, senatore uscente, poi la lucchese Manuela Bellandi, il deputato Gianluca Ferrara e l’avvocato di Montevarchi (Arezzo) Donella Bonciani.

Oggi potrebbe essere il giorno buono per l’ufficialità anche di Stefano Scaramelli, in rappresentanza del terzo polo Azione-Italia Viva. Il vicepresidente del Consiglio regionale potrebbe essere candidato nel collegio uninominale per la Camera che comprende Siena e Grosseto, ma è probabile che gli sia riservato un posto anche in un listino proporzionale.