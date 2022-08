SAN CASCIANO DEI BAGNI – Difficile sfuggire all’attualità, quando a prendere la parola è Walter Veltroni.

L’ex sindaco di Roma era ospite della rassegna culturale La Terrazza di San Casciano dei Bagni (Siena) e ha affrontato, pur non evitando di scendere nel dettaglio, l’imminente appuntamento elettorale.

“Quando ci sono crisi sociali come quella attuale, la democrazia deve stare attenta – ha detto l’ex ministro -. In Italia non ci sono le condizioni per una svolta autoritaria perché la democrazia ha gli anticorpi necessari, ma sbaglia chi oggi non si dichiara apertamente contrario all’autoritarismo”. Presente all’appuntamento anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: “Con la crisi energetica, la guerra, la crisi climatica, la siccità, l’inflazione, le soluzioni autoritarie possono avere il consenso del popolo, ma l’autoritarismo nega le libertà e i diritti delle minoranze, come vediamo accadere anche molto vicino all’Europa”.

La Terrazza prosegue poi domani con l’attore Stefano Fresi che, alle 18.30, propone l’interpretazione inedita del nuovo racconto di Giacomo Battiato. S’intitola Storia di Oddi, il bifolco: il lavoro sarà presentato in anteprima.