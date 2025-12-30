Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – Per chi desidera accogliere il nuovo anno all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento, l’appuntamento è con lo show ABBADream – Brindisi di Capodanno.

Lo spettacolo, acclamato omaggio alla leggendaria formazione degli ABBA, si terrà presso il Teatro Comunale di Lamporecchio mercoledì 31 dicembre, con inizio alle 22.

Lo show offre la possibilità di tuffarsi nelle atmosfere e nelle sonorità che hanno definito un’epoca. Il cuore pulsante della serata è la musica, eseguita interamente dal vivo, garantendo un’energia vibrante perfetta per celebrare l’ultima notte dell’anno. Il vasto repertorio include i successi che hanno dominato le classifiche globali, da “Dancing Queen” a “Mamma Mia”, trasformando la veglia in una vera e propria festa danzante.

Un evento completo: spettacolo, coinvolgimento, countdown e bollicine J

ABBADream è un’esperienza totale: oltre alla performance musicale di alta qualità e all’allestimento scenico curato (con cambi di abito, luci e proiezioni video), la gioia e l’energia contagiosa dei protagonisti sono pensate per coinvolgere direttamente il pubblico.

Il momento clou della serata vedrà tutti riuniti per il countdown di mezzanotte. Subito dopo, si terrà un brindisi collettivo insieme alla band per celebrare l’arrivo del 2026. La festa proseguirà poi con altra musica, permettendo al pubblico di ballare e salutare l’anno nuovo nel migliore dei modi.

Questo evento celebra il mito intramontabile di Agnetha, Frida, Benny e Bjorn in una notte speciale di festa e musica dal vivo, garantendo un inizio d’anno indimenticabile.

Informazioni utili

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone. È possibile acquistarli direttamente a questo link: https://www.ticketone.it/event/abbadream-teatro-comunale-di-lamporecchio-20789115/.