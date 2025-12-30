Tempo lettura: < 1 minuto

CAMPI BISENZIO (FI) – Il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio propone uno speciale evento per la notte di mercoledì 31 dicembre.

Alle 21.30 va in scena “I 39 scalini” di Patrick Barlow, uno spettacolo brillante e irresistibile ispirato al celebre film di Alfred Hitchcock. Sul palco Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Andrea Fantini e Simone Petri, con musiche composte ed eseguite dal vivo da Lorenzo Fiorentini e la regia di Riccardo Giannini.

Un’avventura di spionaggio ricca di colpi di scena, inseguimenti e trasformazioni fulminee, in cui quattro attori danno vita a oltre quaranta personaggi, in un omaggio teatrale intelligente e carico di ironia.

CAMPI SONORI

Sarà Cristiano Godano con il suo Stammi accanto Tour il protagonista del nuovo appuntamento di “Campi Sonori”, la rassegna musicale del Teatrodante Carlo Monni (Piazza Dante, 23) di Campi Bisenzio. Appuntamento sabato 10 gennaio alle 21 con uno degli autori più riconoscibili e intensi della scena musicale italiana contemporanea.

Conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre trent’anni di attività, Godano è un artista poliedrico: cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore, capace di fondere rock e influenze d’Oltreoceano con una scrittura profonda e fortemente identitaria. La sua cifra stilistica, caratterizzata da una costante ricerca di significato e musicalità non banali, lo ha reso uno dei pochi musicisti in grado di dar voce a veri inni generazionali.

Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze.

Prevendite attive su ticketone.it – info www.teatrodante.it.