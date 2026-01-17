Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il mondo del calcio piange Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, morto a 76 anni dopo una lunga malattia.

La notizia è stata annunciata dalla famiglia sul sito ufficiale del club viola, con un messaggio carico di dolore: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”.

Sotto la guida di Commisso, che aveva acquistato la Fiorentina nel 2019, il club ha vissuto un rilancio sportivo con due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Nel 2017 era diventato anche presidente dei New York Cosmos, squadra della seconda divisione nordamericana.

“Il calcio era il suo amore”

La nota familiare lo ricorda come un uomo di famiglia e un leader appassionato: “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste. Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze”.

Il Viola Park e il legame con Firenze

Commisso ha lasciato un’impronta indelebile sulla città. Nel 2023 ha inaugurato il Viola Park, moderno centro sportivo alle porte di Firenze, “che vivrà per sempre portando il suo nome”. “Chiamatemi Rocco”, diceva con la sua straordinaria empatia, sempre vicino ai fiorentini: durante l’emergenza Covid, la campagna “Forza e Cuore” ha destinato donazioni agli ospedali cittadini. Recentemente, era stato visto al Franchi per Fiorentina-Atalanta il 30 marzo 2025 (Ansa).

Da Calabria agli Usa, l’impero Mediacom

Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, Commisso emigrò a 12 anni negli Stati Uniti con la famiglia. Iniziò la carriera a Brooklyn presso Pfizer Inc., laureandosi in economia aziendale nel 1975. Dopo un decennio nel settore finanziario, dal 1986 al 1995 fu vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Cablevision Industries Corporation. Nel 1995 fondò Mediacom Communications, quinto operatore via cavo negli Usa. Sposato con Catherine, padre di Giuseppe e Marisa, viveva a Saddle River, New Jersey.

