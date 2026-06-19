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FIRENZE – Clima teso a Firenze per la “Passeggiata identitaria” in programma questa sera nel centro storico, l’iniziativa promossa dal movimento culturale e politico “Futuro Nazionale” che vedrà come ospite d’onore il suo fondatore, l’eurodeputato eletto nelle file della Lega, Roberto Vannacci.

Un appuntamento che sta accendendo il dibattito cittadino e che rimarca la faglia tra la visione della destra sovranista e la tradizione progressista del capoluogo toscano.

A cercare di disinnescare la portata mediatica dell’evento, scegliendo la linea del netto distacco, è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Interpellato dai cronisti a margine della presentazione del cartellone del Festival del Maggio Musicale Fiorentino 2027 e della nuova stagione teatrale, il governatore ha liquidato la questione con una battuta perentoria: «Meno se ne parla e meglio è». Una strategia del silenzio, quella di Giani, tesa a non concedere ulteriore cassa di risonanza a una figura considerata divisiva e a evitare che la città si trasformi nel palcoscenico di una provocazione politica.

Di parere opposto gli organizzatori di Futuro Nazionale, che descrivono l’appuntamento come un pacifico momento di confronto con i cittadini sui temi della tutela dei valori tradizionali, del patriottismo e della sicurezza urbana. Per Vannacci, reduce dall’exploit di preferenze alle ultime elezioni europee, la tappa fiorentina rappresenta un tassello fondamentale per consolidare il proprio radicamento sul territorio, muovendosi su un terreno — quello della Toscana — storicamente ostico per le sue tesi.

L’arrivo del generale ha comunque messo in preallarme la macchina della sicurezza cittadina. Pur trattandosi di una “passeggiata”, l’attenzione da parte della Questura e delle forze dell’ordine resta massima per evitare possibili contatti o frizioni con le sigle della sinistra radicale e dei movimenti antagonisti fiorentini, che già nei giorni scorsi avevano espresso forte contrarietà alla presenza dell’eurodeputato in città.

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