SIENA – Si è spento all’età di 59 anni anni Totò Schillaci, il campione indimenticabile delle Notti Magiche di Italia ’90. I suoi occhi spiritati rimarranno per sempre nei cuori di tutti i tifosi italiani per aver regalato alcune delle emozioni sportive più belle degli ultimi 35 anni.

Giocò, tra le altre, per Juve, Inter e per la Nazionale. E proprio in azzurro coi suoi gol aveva regalato all’Italia un’estate unica, quella del mitico Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte.

Tra le sue ultime apparizioni in pubblico, quella a Pienza (Siena), nel maggio di quest’anno quando in un incontro pubblico aveva dialogato con un altro bomber di razza, l’africano Roger Milla intervistati dal giornalista e scrittore Marcello Altamura.