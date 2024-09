POGGIBONSI – Sarà la dem Susanna Cenni, Sindaca di Poggibonsi (Siena) a prendere il posto di Matteo Biffoni alla guida di Anci Toscana, l’organismo di rappresentanza dei primi cittadini della regione.

Cenni, che gode della massima fiducia da parte del segretario regionale del Partito democratico Emiliano Fossi e di quella nazionale Elly Schlein, è politica di lungo corso con una lunga esperienza come parlamentare per tre mandati, assessore regionale per otto anni, presidente dell’Ato Bacino Ombrone. La sua elezione a Sindaca di Poggibonsi è avvenuta lo scorso 29 maggio.

