FIRENZE – Nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 21/27, la Regione Toscana stanzia risorse per promuovere percorsi formativi rivolti a imprenditrici e imprenditori.

L’obiettivo è aggiornare e accrescere competenze, in particolare sul fronte dell’innovazione produttiva e del management, per rafforzare la capacità di affrontare le sfide delle transizioni green e digitale e della cyber security.

Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando rispetto al cui potranno presentare progetti organismi e agenzie formative accreditate in coordinamento con una o più imprese. Le proposte potranno essere articolate in attività formative individuali o di gruppo.

Un particolare attenzione viene rivolta, attraverso un meccanismo premiante, al settore moda, oggi al centro di una pesante crisi.

I meccanismi premianti non riguardano però il solo settore moda. Previste premialità anche per i progetti dedicati all’innovazione tecnologica e transizione digitale in linea con la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3).

Una riserva dei fondi, pari al 25%, è destinata ai progetti rivolti a realtà imprenditoriali attive all’interno dei Centri Commerciali Naturali toscani.

https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunità

Per ulteriori informazioni scrivere a bandiformazione@regione.toscana.it