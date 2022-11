FIRENZE – La giunta regionale della Toscana dovrà impegnarsi a “presentare le necessarie osservazioni alla direzione generale degli aeroporti del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e di Enac al fine di mantenere, nell’ambito del nuovo piano nazionale aeroporti attualmente in fase di consultazione, la classificazione degli aeroporti di Pisa e Firenze fra quelli di particolare rilevanza strategica in virtù della realizzata gestione unica”.

Lo chiede una mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana con 31 voti a favore (M5s non ha partecipato al voto). L’atto, presentato dal gruppo Pd, è stato emendato dal consigliere Fdi Diego Petrucci e dal capogruppo della Lega Elena Meini. L’atto chiede inoltre alla giunta di ribadire “la volontà della Regione Toscana di sviluppare un sistema aeroportuale toscano integrato, costituito dagli scali di Pisa e Firenze, con obiettivi coordinati e non competitivi tra loro”. La mozione è stata votata dopo la discussione sull’interrogazione della capogruppo M5s, Irene Galletti, sul piano nazionale degli aeroporti in cui, dice Galetti, lo scalo di Firenze risulta tra i 14 scali “di particolare rilevanza strategica, mentre tra essi, al contrario, non è incluso l’aeroporto di Pisa”.