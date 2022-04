SIENA – Sulle tempistiche c’è ancora cautela. Per quanto riguarda la volontà di dare un nuovo corso all’aeroporto di Ampugnano (Siena), da parte di Enac non ci sono però esitazioni.

“L’aeroporto di Siena rientra nel primo gruppo di aeroporti demaniali minori che è transitato a Enac Servizi quale scalo sul quale si possono sviluppare significative attività aeronautiche e che risulta caratterizzato da rilevanti connessioni con il tessuto urbano e socio-economico territoriale – sottolinea il presidente Pierluigi Di Palma -. Per la qualificazione, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potranno essere programmate opere finalizzate alla sistemazione e completamento dell’aerostazione passeggeri per la sua operatività a servizio dell’attività di volo”.

Enac Servizi, che si troverà a gestire una ventina di scali su tutto il territorio nazionale, è pronta perciò a cucire su Ampugnano un vestito su misura. “Sarà definito un Piano di Utilizzo dell’aeroporto che, oltre alla definizione di un programma di interventi di breve medio periodo, individuerà le attività per il rilancio del settore sfruttando le infrastrutture esistenti e prevedendone di nuove offrendo così opportunità di sviluppo alle imprese del territorio interessato dall’aeroporto; favorendo anche la crescita socio-economica dello stesso – prosegue Di Palma -. Sullo scalo verranno incentivate tutte quelle attività relative a voli di aviazione generale, di scuola per piloti, di lavoro aereo e business aviation, inclusi i voli di aerotaxi, in particolare quelle riferibili ai voli non di linea effettuati a domanda con velivoli aventi configurazione fino a 19 posti/passeggeri”.