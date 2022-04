ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e Dario Nardella, Sindaco di Firenze che gli hanno consegnato la “Carta di Firenze”, documento redatto nell’occasione dell’incontro dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo.

Vescovi e sindaci firmano la Carta di Firenze. Dialogo e sviluppo economico

La Carta di Firenze impegna sindaci e vescovi su vari punti fra cui per attuare programmi a favore del dialogo interreligioso, dello sviluppo economico e sociale sostenibile, del mantenimento dell’ecosistema, per percorsi di pace e di civile convivenza tra le popolazioni del Mediterraneo, per la libertà religiosa, per la difesa della dignità dei migranti.