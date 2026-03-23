FIRENZE – Toscana da record come affluenza al referendum. Alle urne si sono recati il 66,27% degli aventi diritto.
https://www.agenziaimpress.it/referendum-cassese-si-rischia-di-perderne-il-senso-di-fronte-allo-scontro-politico/
Solo l’Emilia Romagna (66,74%) ha toccato una soglia più alta. In ogni caso la cifra toscana resta di quasi otto punti superiore a quello nazionale. Per trovare un referendum con una presenza così massiccia di elettori, bisogna risalire al 2016.
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