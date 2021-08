FIRENZE – Sono 112 i primi profughi afghani che saranno accolti dalla Toscana.E’ quanto annuncia in una nota la Prefettura di Firenze.

Il tema dell’accoglienza dei profughi afghani è stato al centro della riunione del tavolo di coordinamento dei Prefetti della regione Toscana, tenutasi stamani in Prefettura a Firenze, sulla base delle direttive fornite dal Gabinetto del Ministro dell’Interno. Nell’ambito dell’incontro, riferisce la stessa Prefettura di Firenze con una nota, «è stata verificata la distribuzione sul territorio regionale di tutti i nuclei familiari, per un totale di 112 persone, ad oggi assegnati alla Toscana, grazie anche alla tempestiva e puntuale risposta pervenuta dalle associazioni che operano nel settore dell’accoglienza». Si tratta di una ventina di nuclei familiari per i quali sono stati individuati gli alloggi e il loro arrivo è previsto nei prossimi giorni.

«Nel contempo – riporta la stessa nota – è stato approfondito il tema della programmazione dell’acquisizione di disponibilità alloggiative aggiuntive che si renderanno necessarie in vista del probabile flusso in arrivo di ulteriori cittadini afghani, data la drammatica situazione di quel Paese. I risultati del monitoraggio saranno poi oggetto di ulteriore confronto in ambito regionale, durante la riunione prevista lunedì mattina a Palazzo Strozzi Sacrati».

