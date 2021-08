CASTIGLIONE D’ORCIA – Situazione pienamente sotto controllo a Bagni San Filippo e nell’intero territorio del comune di Castiglione d’Orcia, dopo la presenza rilevata nella giornata di ieri di persone e una ventina di camper provenienti dal rave party di Valentano.

La rassicurazione giunge dal sindaco di Castiglione d’Orcia Claudio Galletti: «Camper e auto che provenivano dal rave sono andate via, in queste ore stanno defluendo anche gli ultimi presenti – spiega il primo cittadino -. La situazione è tornata alla normalità e per questo voglio ringraziare sentitamente il Questore Costantino Capuano, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siena Nicola Ferrucci, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montalcino Alessandro Sebis, la Polizia, le Guardie Provinciali, i Vigili Comunali e la Protezione Civile che fino a tarda sera hanno controllato l’intero territorio. Fino alla tarda serata di ieri c’è stato un enorme lavoro e massiccia presenza di tutte le forze dell’ordine, ed un controllo da parte dei Carabinieri per l’intera nottata su tutto il territorio. L’azione congiunta con l’amministrazione comunale ha sortito gli effetti che volevamo: prevenzione e persuasione a non fermarsi nei luoghi dove c’è una forte presenza turistica e dove vanno garantiti tranquillità, sicurezza e ordine pubblico».

