SIENA – Le code per vaccinarsi contro il Covid appartengono al passato. La quarta dose non ha fatto breccia nelle categorie dove era prevista.

Da oggi si aprono le agende libere per gli under 60. Il portale dove prenotarsi è prenotavaccino.sanita.toscana.it. Può accedervi chi ha ricevuto la terza dose o è stato contagiato almeno quattro mesi fa. vaccini disponibili sono quelli ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. Gli hub dove è possibile ricevere la somministrazione sono 12 tra Siena, Arezzo e Grosseto, per quanto riguarda l’Asl Toscana sud est.