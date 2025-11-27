Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un uomo residente nel Mugello, 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Il fermo è avvenuto dopo un’aggressione ai danni del’ex coniuge 30enne avvenuta in via Solferino a Firenze.

Il fermo è avvenuto nella serata di martedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato avrebbe chiesto alla donna di incontrarlo all’esterno dell’abitazione con un pretesto. Una volta raggiunta, l’avrebbe colpita alle spalle con un coltello, ferendola più volte al volto. Le urla della vittima avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni passanti che sarebbero intervenuti, costringendo l’aggressore a fuggire. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova.

La fuga dell’uomo è durata pochi minuti. Ancora armato, è stato individuato in via Il Prato da una pattuglia del nucleo radiomobile, supportata dalla polizia municipale. I militari lo hanno disarmato e bloccato, procedendo al fermo. Gli approfondimenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro di presunti maltrattamenti, fisici e psicologici, che la donna avrebbe subito nell’ultimo anno. Episodi già oggetto di una precedente denuncia, successivamente rimessa dalla vittima. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità dell’indagato.

