FIRENZE – Sono prorogati alle ore 13 del 31 marzo i termini per la presentazione delle domande d’aiuto di due bandi del PSR.

Il primo bando è quello per il “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” (in attuazione della misura 4.1.1 del PSR 2014-2022) che destina oltre 8 milioni per favorire e rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo in agricoltura.

L’altro è il bando multimisura nell’ambito della “Strategia nazionale aree Interne, per il Valdarno, Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio, che destina 900mila euro per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, la cooperazione tra piccoli operatori e la cooperazione di filiera.